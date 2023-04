Ciclismo, il programma dei campionati italiani su strada 2023: occhi puntati su Ganna

Si avvicina l’appuntamento coi campionati italiani di ciclismo su strada 2023, che tra due mesi si terranno in Trentino a nove anni dall’ultima volta. Gli organizzatori del GS Alto Garda, protagonisti quest’anno di una nuova edizione del Tour of the Alps, hanno annunciato il programma ufficiale della rassegna tricolore, in programma dal 22 al 25 giugno fra Comano Terme, Garda Trentino, Valle dei Laghi e Giudicarie Esteriori, che metterà in palio nove titoli italiani in quattro giorni. Il programma dei Tricolori di Comano Terme scatterà giovedì 22 giugno a Sarche con le prove a cronometro riservate a donne e uomini Allievi (ore 09:00), donne e uomini Juniores (ore 11:30), uomini U23 (15:30) e uomini Elite (16:45). Nella giornata di venerdì 23 giugno, si concluderà lo schedule delle gare contro il tempo con la prova donne Elite alle 14:30. Uomini Elite, U23 e donne Elite si sfideranno su un tracciato di 25,7 Km con partenza e arrivo a Sarche.

Gli Juniores affronteranno invece un segmento di 14,5 Km da Dro a Sarche, mentre gli Allievi saranno impegnati sul tratto pianeggiante di 7,1 Km che porta dal Lago di Cavedine a Sarche. Occhi puntati su Filippo Ganna, il recordman dell’ora e due volte campione del mondo a cronometro, che ha messo la rassegna tricolore fra i suoi obiettivi stagionali. Il programma delle gare in linea scatterà, invece, sabato 24 giugno con la gara uomini Elite con partenza e arrivo a Comano Terme a partire dalle 11:00. Conclusione affidata alle donne Elite, domenica 25 giugno, sempre con partenza e arrivo a Comano Terme, a partire dalle 13:15. Serviranno fondo e grandi gambe per laurearsi campioni italiani nelle due gare in linea, 227 Km per gli uomini Elite e 148 per le donne Elite. Le due prove si decideranno sul medesimo circuito finale di 16 km, che da Comano Terme si snoda verso Fiavè e la salita di Cavrasto (5,6 km al 5,2%).

Le donne lo ripeteranno in quattro occasioni per un dislivello complessivo della prova di 2.480 metri, mentre gli uomini percorreranno nove giri dell’anello finale per un dislivello complessivo di 3.730 metri. In precedenza, la gara maschile si svilupperà su un primo circuito di 39 km nelle Giudicarie Esteriori, da percorrere due volte, che tocca le località di Tione, Villa Rendena, Preore, Ragoli e Stenico. La prova femminile affronterà, invece, un tratto in linea di 82,5 km, che dopo la scalata del Passo del Ballino svelerà la vista del Lago di Tenno e del Lago di Garda. I Tricolori di Comano Terme godranno di un importante richiamo a livello di visibilità mediatica: le due gare Elite saranno infatti trasmesse in diretta su Rai 2 – una prima volta per quanto riguarda il tricolore al femminile – con l’emittente di Stato a curare anche la produzione delle immagini. Sono ancora in corso le verifiche di palinsesto per ciò che concerne la trasmissione in diretta delle prove a cronometro.