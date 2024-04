Giro d’Abruzzo 2024: il percorso della prima tappa Vasto-Pescara

Martedì 9 aprile scatterà, a 17 anni dall’ultima volta, il Giro d’Abruzzo 2024. Quattro tappe in quattro giorni per arrivare da Vasto a L’Aquila. Chris Froome e Adam Yates si daranno battaglia per la vittoria finale. La prima tappa porterà i corridori da Vasto a Pescara in 161km. Per quanto riguarda l’altimetria, non ci saranno grandi difficoltà. I metri di dislivello sono 1110. L’unico GPM (Gran Premio di Montagna) è posto all’ingresso di Chieti. Il finale pianeggiante, con un rettilineo di 1700 metri, potrebbe consentire un arrivo in volata per le vie di Pescara.

PERCORSO E ALTIMETRIA DELLA PRIMA TAPPA

IL PERCORSO DEL GIRO D’ABRUZZO