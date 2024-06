Ciclismo, Campionati Italiani 2024: startlist e favoriti cronometro maschile, Ganna contro tutti

La startlist e i favoriti della cronometro maschile dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada, in programma giovedì 20 giugno alle ore 11:00 a Grosseto. I migliori specialisti azzurri si danno appuntamento in Maremma per provare l’assalto alla maglia tricolore delle prove contro il tempo. Il ruolo di uomo da battere non può che essere tutto di Filippo Ganna, che proverà a centrare il quinto successo nelle ultime sei edizioni. Il fuoriclasse piemontese della Ineos-Grenadiers con una vittoria avvicinerebbe sempre più il record di Marco Pinotti, unico nella storia ad aver vinto per sei volte il titolo italiano a cronometro. Per Ganna inoltre l’appuntamento tricolore rappresenta la tappa di avvicinamento perfetta per continuare la preparazione verso le Olimpiadi di Parigi 2024 che sono il suo obiettivo dichiarato.

Premesso che in assenza di imprevisti e contrattempi sembra complicato che qualcuno possa battere il campione in carica, andiamo a vedere quali saranno i principali avversari di Ganna. Attenzione a Lorenzo Milesi, sulla cui condizione però sorgono dubbi a causa dei recenti problemi fisici. Il talento classe 2002 della Movistar ha infatti conquistato il titolo mondiale Under-23 lo scorso anno ed è balzato agli onori della cronaca vestendo anche la maglia rossa alla Vuelta. Merita sempre una menzione Edoardo Affini, che ha conquistato tre podi consecutivi nelle edizioni 2020, 2021 e 2022. L’alfiere della Visma-Lease a Bike ha dalla sua sicuramente l’esperienza per provare a giocare al meglio le proprie carte. Grande curiosità anche intorno ad Alberto Bettiol, che nasce come cronoman e che nelle ultime settimane è apparso in grande condizione al Giro di Svizzera. Molto interessante infine l’esperimento legato a Jonathan Milan, che si metterà alla prova su un terreno non certo abituale.

