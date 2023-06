Campionati italiani ciclismo, Velasco tricolore: “Sogno che si avvera, lo inseguivo da anni”

“Oggi è stata una giornata durissima, con caldo e un percorso esigente. Siamo partiti subito forte, con un gran lavoro dei miei compagni, io ho cercato di restare sulle ruote, queste sono le mie caratteristiche. In volata sono consapevole del mio spunto veloce. Tutti ieri mi dicevano che ero tra i favoriti, io ho voluto tenere basse le aspettative ma sapevo che avevo una buona condizione. Alla fine si è visto sulla strada”. Lo ha detto Simone Velasco, nuovo campione italiano in linea che ha trionfato nella prova Elite ai Campionati italiani di ciclismo con arrivo a Comano Terme in una volata serrata nella quale il corridore dell’Astana ha coronato il suo sogno: “Il Tricolore è una maglia pesante che porto volentieri sulle spalle, è sempre stata un sogno, la inseguo da anni e non potevo chiedere di meglio. L’ ho vinta davanti alla mia bimba, una delle prime gare che viene a vedere, dedicargliela è favoloso. La dedico anche a tante persone a me vicine che non ci sono più, Giulio, Umberto, e Gino Mader che ci ha lasciato tragicamente. E ora le dediche belle, alla mia famiglia, alla bimba, alla mia ragazza e a chi crede in me”.