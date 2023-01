Torino, dal Reims arriva Gravillon in prestito con diritto di riscatto

Il Torino ha comunicato di “aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreaw Gravillon“. Il centrale classe ’98 è una vecchia conoscenza del calcio italiano: cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto Coppa Italia e Scudetto, ha vestito anche le maglie di Benevento, debuttando in Serie A, e Pescara, in B. Infine, nel 2019, il trasferimento in Francia, al Lorient.