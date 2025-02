Terminato il calciomercato invernale, con l’Inter che si è mossa solo per un prestito in entrata, già si pianifica il 2026. La storia tra Inter e Donnarumma potrebbe trovare un esito favorevole dopo le dichiarazioni del giocatore.

Accostato più volta all’Inter nelle ultime settimane, Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza con il PSG e il 2026 potrebbe essere un anno cruciale ad Appiano Gentile. L’Inter è reduce da un pareggio all’ultimo respiro nel derby della Madonnina, dove tra l’altro è stato proprio il neo acquisto Zalewsky a servire l’assist decisivo. Con l’auspicio di conquistare il secondo scudetto consecutivo, Simone Inzaghi e Marotta stanno già lavorando sulle strategie future e hanno più volte rinnovato l’interesse per Donnarumma.

Il talentuoso portiere della Nazionale sta vivendo un momento particolare a Parigi, con Luis Enrique che chiede sempre il massimo e con una dirigenza che non ha ancora intavolato trattative convincenti per il prolungamento del contratto. La prossima stagione potrebbe essere l’ultima con i colori del PSG addosso e quel che più conta è che Donnarumma, già poco amato dai tifosi del Milan, potrebbe fare uno sgarbo ai rossoneri approdando all’Inter.

Donnarumma-Inter: il giocatore approva in diretta

Con 23 presenze a referto in questa stagione, Donnarumma ha subito 23 gol ed è riuscito a mantenere la porta inviolata per 6 volte in tutte le competizioni. Il portierone 3 volte campione di Francia, ha dovuto integrarsi lentamente con l’arrivo di Luis Enrique a Parigi e durante la trasmissione vivaelfutbol, rispondendo alle domande di Cassano, Gigio ha brevemente accennato al modus operandi dell’ex allenatore della Roma: “Lavorare con Luis Enrique è proprio bello, come persona, ti fa crescere. Troppo facile restare sempre nella confort zone, lui cerca sempre di stuzzicarli e stimolarti. Quello ti fa crescere tanto. Poi tu ti innervosisci, ma capisci che aveva ragione“.

Un modo di fare, quello di Luis Enrique, che non sempre viene digerito bene dai calciatori, soprattutto su distanze a lungo termine e in ottica futura. Potrebbe essere proprio questo un motivo di rottura tra il club parigino e Donnarumma, che con l’arrivo di nuovi portieri al PSG non dà per scontata la sua permanenza. Durante l’intervista andata in onda su Twitch, l’ex portiere del Milan è stato incalzato sull’argomento Spinelli (il preparatore), con il chiaro intento di scoprire il futuro dell’obiettivo di mercato interista. Spinelli? Adesso è tornato a Milano, è all’Inter. È veramente bravo – ha dichiarato Donnarumma, proseguendo poi sul possibile arrivo di altri portieri – Io non ho bisogno di uno dietro per rendere meglio, la scelta di acquistare altri portiere chiaramente è di loro e lo rispetto. Io però faccio il mio lavoro.