Milan, dalla Germania: “Il Bayern Monaco punta a Maignan per il dopo Neuer”

Sky Sport Germania rilancia una notizia di calciomercato che riguarda da vicino il Milan. Nonostante il rinnovo di Neuer fino al 2025, secondo l’autorevole testata tedesca il Bayern Monaco in estate è pronto a muoversi per trovare il portiere del futuro. Lo avrebbe individuato in Mike Maignan, uno dei migliori estremi difensori nel panorama calcistico. I rossoneri non vorrebbero cederlo, ma a questo punto dovrebbero provare a blindare il francese, visto che il suo contratto scadrà nel 2026.