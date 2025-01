La Juventus non molla la presa e continua a seguire il giocatore: il nuovo colpo di mercato può arrivare direttamente dal Milan.

Juventus e Milan sono pronte ad affrontarsi di nuovo in questo weekend. Le due squadre si sfideranno in campionato nel 21° turno di Serie A, dopo due settimane dalla semifinale di Supercoppa Italiana disputata il 3 gennaio in Arabia Saudita.

A Riyadh sono stati i rossoneri ad avere la meglio, grazie a un rigore di Christian Pulisic e un autogol sfortunato di Federico Gatti – arrivati nel giro di cinque minuti – che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio bianconero siglato da Kenan Yildiz.

Questa volta, però, la Juventus dovrà fare di tutto per vincere, visti gli ultimi risultati: in campionato, la squadra di Thiago Motta è reduce da tre pareggi consecutivi contro Fiorentina, Torino e Atalanta e anche la zona Champions inizia a non essere più così sicura.

Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera si sta muovendo con decisione sul mercato per regalare nuovi rinforzi al tecnico italo-brasiliano. E Cristiano Giuntoli potrebbe attingere proprio dalla rosa del Milan.

Dal Milan alla Juventus, Giuntoli tenta il colpaccio

La Juventus ha già chiuso i primi due colpi di mercato di gennaio. La rosa è stata rinforzata infatti con gli acquisti di Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003 proveniente dal Vitoria Guimaraes, e Randal Kolo Muani, messo fuori rosa da Luis Enrique al PSG e quindi voglioso di dimostrare tutto il suo valore con la sua nuova maglia.

Cristiano Giuntoli però è alla continua ricerca di un difensore centrale e negli ultimi giorni è rispuntato fuori il nome di Fikayo Tomori del Milan.

Dopo aver visto sfumare tutte le possibilità per Ronald Araujo e Antonio Silva, la Juventus è tornata nuovamente su Tomori, già seguito nelle scorse settimane. Le due società avevano già quasi trovato una sorta di accordo per un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni di euro, ma l’arrivo di Sergio Conceição sulla panchina rossonera ha cambiato tutte le carte in tavola.

Con Paulo Fonseca, Tomori aveva perso il posto da titolare a discapito di Matteo Gabbia e quindi il Milan aveva deciso di cederlo. Non è stato però dello stesso parere Conceição che non lo ha mai tolto dal campo nelle sue prime quattro partite al Milan.

Ecco perché la trattativa si è bloccata e sembra essere complicata ripristinarla. Ma Cristiano Giuntoli sa che a metà gennaio è difficile intavolare un discorso da zero con un nuovo club e, di conseguenza, farà un ulteriore sforzo per strappare il “sì” del Milan e portare Tomori alla Continassa.