L’Inter continua a monitorare con attenzione i giovani talenti in orbita Real Madrid, con un nome che da mesi è ben presente nei radar di Viale della Liberazione: Nico Paz.

Il fantasista argentino, attualmente protagonista con il Como in una Serie A sempre più piena di sorprese, ha impressionato tutti per qualità tecniche e personalità, tanto da attirare l’interesse concreto dei nerazzurri già da tempo. Come emerso anche nei mesi scorsi, la dirigenza interista ha valutato la possibilità di un investimento su di lui, ritenendolo un profilo perfetto per il futuro. Tuttavia, la situazione legata al suo cartellino – ancora di proprietà del Real Madrid – ha complicato non poco le trattative.

In particolare, la volontà del club spagnolo di mantenere il controllo sul giocatore anche in caso di cessione ha rappresentato uno scoglio non da poco. Inoltre, il Como si sta muovendo per trattenerlo almeno un’altra stagione, con Cesc Fabregas attivissimo nel provare a prolungare la permanenza del talento sudamericano in riva al lago di Como, portando al 2026 l’esercizio del diritto di recompra dei blancos. Uno scenario che rende sempre meno probabile il passaggio immediato di Nico Paz in nerazzurro, ma l’Inter non ha ancora chiuso la porta. I rapporti con il Real restano ottimi e comunque Marotta e Ausilio hanno bussato alla porta di Perez.

Inzaghi saluta Nico Paz, c’è Arda Guler

Il Real Madrid ha deciso: Nico Paz tornerà in Spagna, almeno per ora. L’Inter, che aveva fatto più di un pensiero sul fantasista argentino attualmente in forza al Como, dovrà guardare altrove. Il pressing di Cesc Fabregas – che ha incontrato i vertici dei Blancos per trattenerlo in Lombardia – ha convinto le parti a prolungare l’esperienza italiana del classe 2004, rimandando ogni discorso a data da destinarsi. Per i nerazzurri, però, la pista spagnola non si chiude del tutto. L’alternativa si chiama Arda Guler, il talento turco che al Real ha faticato a trovare spazio, ma che continua ad avere enormi estimatori, Inzaghi e Calhanoglu su tutti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti tra Inter e Real Madrid si stanno intensificando e il nome di Guler è finito sul tavolo come possibile rinforzo estivo. Il club di Viale della Liberazione punta su un prestito con opzione di riscatto, anche per superare le difficoltà economiche legate all’operazione. Decisiva potrebbe essere proprio la presenza di Calhanoglu, connazionale di Guler, che spingerebbe per vederlo a Milano. Da parte del turco c’è apertura: l’idea di avere un ruolo centrale all’Inter lo intriga. I dialoghi proseguono, con il mercato già in fermento.