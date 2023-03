Chelsea, si valuta rescissione contratto Aubameyang dopo i festeggiamenti con il Barcellona

Pierre-Emerick Aubameyang non sta vivendo un periodo felice nella sua esperienza al Chelsea: arrivato a Londra a inizio stagione, il gabonese ha collezionato solo 17 presenze tra campionato e coppe, finendo poi per non essere nemmeno incluso nella lista Champions da Potter nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Una situazione che ha aumentato il malcontento nell’ex attaccante anche di Milan, Borussia Dortmund e Arsenal. Il Chelsea non ha poi gradito la presenza di Aubameyang negli spogliatoi del Barcellona, dove ha giocato la scorsa stagione, per festeggiare la vittoria nel Clasico. Ecco quindi che a Londra, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, si sta pensando alla rescissione del contratto con il classe ’89, che a quel punto potrebbe fare ritorno proprio in Catalogna.