Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche l’Aston Villa su Pau Torres

Per la seconda volta consecutiva, la Juventus ha concluso la stagione senza alzare alcun trofeo. Archiviate le vicende giudiziarie con la penalizzazione di 10 punti nella classifica di Serie A, la Vecchia Signora si sta concentrando unicamente sull’imminente sessione di calciomercato estivo. L’obiettivo dei bianconeri è ripartire, per cercare di tornare in Champions League e lottare per lo Scudetto già dalla prossima stagione. Uno degli obiettivi di mercato del club torinese è Pau Torres, difensore spagnolo in forza al Villarreal.

Secondo quanto trapela dai quotidiani inglesi, sul centrale iberico si sarebbe fatto forte l’interesse dell’Aston Villa. Unai Emery ha allenato Pau Torres ai tempi del Villarreal, vincendo l’Europa League nel 2021, e rivorrebbe con sé il centrale spagnolo anche nell’esperienza con i Villains. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Secondo la stampa locale, l’Aston Villa sarebbe interessata anche a Aymeric Laporte, del Manchester City, ma su di lui ci sarebbe la forte concorrenza del Tottenham.