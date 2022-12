Calciomercato, Bari: Torino e Lazio mettono nel mirino Cheddira

In attesa della ripresa del campionato con l’impegno casalingo contro il Parma, il Bari è alle prese con la definizione della campagna di calciomercato invernale. Il ds Polito conta di potenziare l’organico dopo aver ceduto una serie di elementi in esubero, da Simeri a Ceter, passando per Galano, D’Errico, Gigliotti e Cangiano. Sul fronte della partenze bisogna registrare anche il corteggiamento per la punta marocchina Cheddira, dai mondiali in Qatar, da parte di due club di serie A. In primis Lazio, come vice di Immobile e Torino. Sulla lista degli arrivi, infine, ci sono le richieste del tecnico Mignani: almeno un rinforzo per reparto, partendo dalla difesa che ha sofferto tutto il girone d’andata sulle palle alte.