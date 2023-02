Valencia, Castillejo ringrazia Gattuso: “Meriti tanto, ti sei sempre preso cura di noi”

Samu Castillejo, ex esterno del Milan, ha voluto salutare il suo allenatore al Valencia Gennaro Gattuso con un post su Instagram. “Grazie mister per esserti preso cura di tutti noi nei momenti di difficoltà, per averci messo sempre la faccia anche se sappiamo che la responsabilità è di TUTTI. Le persone che lavorano con te e che ti conosco sanno quanta passione e amore ci metti nel tuo lavoro, MERITI TANTO!! Grazie anche al tuo staff, persone magnifiche, è difficile trovare un gruppo così nel mondo del calcio. GRAZIE”.