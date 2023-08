Tentato suicidio per Waldemar Victorino: l’ex Cagliari ricoverato in ospedale

Waldemar Victorino è ricoverato in fin di vita dopo aver tentato il suicidio. L’ex attaccante del Cagliari, come spiega l’edizione on line de L’Unione Sarda, attraversava un periodo di difficoltà economiche. Il 71enne uruguaiano, secondo quanto riferito dai medici avrebbe subito la morte cerebrale. Diversi i messaggi di vicinanza a Victorino, tra cui anche quello dell’Associazione uruguaiana degli allenatori di calcio: “Speriamo con tutto il cuore che esca da questa situazione angosciante che sta scuotendo tutto il calcio uruguaiano”.