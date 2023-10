Siviglia, vicino l’arrivo di Diego Alonso al posto di Mendilibar

Dopo l’inizio di stagione zoppicante, per il Siviglia è stato tempo di optare per il cambio in panchina con l’esonero di José Luis Mendilibar. Dopo ore dall’esonero del tecnico che aveva portato l’Europa League nella scorsa stagione, la società ha voluto puntare fortemente sul profilo di Diego Alonso come successore in panchina.

Secondo quanto riportato da Marca, il Siviglia dopo aver valutato alcuni profili ha deciso di virare sul profilo di Diego Alonso che non presenta esperienze per quanto riguarda altre panchine in Liga. Dopo alcune esperienze fra la MLS e il campionato uruguaiano per Diego Alonso sarebbe vicinissima l’opportunità di allenare la squadra andalusa.