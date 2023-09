Shevchenko elogia la Nazionale: “Nutro grande stima per Spalletti”

A due giorni dalla sfida passata di San Siro fra Italia ed Ucraina, ha parlato Andry Shevchenko ai microfoni dell’Ansa, spiegando i motivi per i quali a Milano ha avuto la Nazionale allenata da Spalletti rispetto ai suoi connazionali. Queste le sue parole.

Sheva: “L’Italia contro l’Ucraina ha giocato una prima mezz’ora di grande livello. Poi, quando sono calati i ritmi, l’Ucraina è entrata in partita e ha avuto anche una mezza occasione per pareggiare. Ma il girone è ancora tutto da giocare e vivere. L’Ucraina ha una buona squadra, forse con pochi cambi e una rosa non molto ampia, dopo la partita con l’Inghilterra sono mancate un po’ le energie fisiche. Ma ha avuto una bella reazione. Per quel che riguarda l’Italia, ho grande stima per Spalletti, mi è sempre piaciuto non solo come allenatore ma anche come persona“.