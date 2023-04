Serie C 2022/23, Girone C: il Foggia passeggia sul Giugliano. Passi falsi per Avellino e Potenza

Gran parte delle squadre del Girone C si sono esibite alle 17.30 di sabato 8 aprile, aspettando i match fra Francavilla e Catanzaro e Viterbese e Monterosi. Vince il Foggia di Delio Rossi che accorcia sul Pescara, sconfitto a Taranto. Mezzi passi falsi per Juve Stabia e Picerno, vittorie esterne per Turris e Monopoli su Avellino e Potenza.

Il Foggia parte subito a mille guidato anche dalla spinta del Pino Zaccheria e dopo 7 minuti trova il gol del vantaggio siglato da Ogunseye. La squadra di Delio Rossi spinge per tutta la prima frazione contro un Giugliano remissivo e senza obiettivi. Al decimo però Thiam deve salvare su Sorrentino che da pochi passi si fa ipnotizzare. Da questo momento in poi è dominio Foggia che chiude la prima frazione con il minimo vantaggio di 1-0.

La ripresa si apre sulla riga del primo tempo con i padroni di casa che spingono e con il Giugliano che però cerca di pareggiare il conto. Ci va vicino al 55 quando sempre Sorrentino va a centimetri dall’1-1 pescando però solo la traversa. Nel miglior momento della squadra ospite, però il Foggia si procura il rigore che mette in discesa la partita: Biasiol frana su Frigerio e Petermann dal dischetto non sbaglia. Quattro minuti dopo il Giugliano dichiara la resa, con l’espulsione di Dio che mette definitivamente in discesa la partita per la squadra di Delio Rossi. Al 77esimo arriva il tris firmato Frigerio che di sinistro in area spiazza il portiere del Giugliano. Il finale è descritto da nervosismo inutile anche da parte del Foggia: ne risente Garattoni che, dopo aver detto qualcosa di offensivo al direttore di gara, viene espulso. Finisce comunque sul risultato di 3-0 per il Foggia che accorcia sul Pescara portandosi ad una sola lunghezza dagli uomini di Zeman.

Sempre nel Girone C due sono i pareggi che maturano nelle sfide fra Juve Stabia e Fidelis Andria (1-1) e Picerno-Messina (0-0). Un pareggio che sa di passo falso per i gialloneri che contro la spacciata Andria non vanno oltre all’1-1. Zigoni e compagni vanno addirittura sotto contro la Fidelis che al 57esimo sblocca il match con Costa Ferrera, nutrendo le residue speranze di playout che vengono però spente da Volpe che pareggia il conto. Il finale è totalmente descritto dal nervosismo per un risultato che per la Juve Stabia significa abbandono delle posizioni utili per centrare il playoff. Altro mezzo passo falso è per il Picerno che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Messina che invece ringrazia per un punto che può valere tanto alla fine per la classifica e per la salvezza in Serie C.

Vittorie esterne, invece, per Turris e Monopoli rispettivamente vincitrici sui campi di Avellino e Potenza. La Turris manda all’inferno l’Avellino che in dieci non riesce a sbloccare la partita: a farlo ci pensa al 88esimo il gol di Contessa che per la Turris che si tira fuori dalla zona rossa e dalla zona playout. Vittoria anche del Monopoli che si aggiudica lo scontro playoff contro il Potenza. Lo fa vincendo per 2-1 fuori casa: decidono i gol di Rolando al 37esimo e al 91esimo di Gainnotti. Inutile il gol di Caturano per i padroni di casa.