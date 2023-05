Serie B, a Reggio Calabria ipotesi maxischermo in città per seguire la sfida col Sudtirol

La Città metropolitana di Reggio Calabria installerà un maxischermo nell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per consentire la visione della partita di calcio tra la Reggina e il SudTirol, gara prevista alle 20:30 di venerdì 26 maggio e valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. La decisione è ancora al vaglio delle autorità competenti, ed è stata assunta anche in virtù dell’esigua capienza dello stadio Druso di Bolzano, che consentirà solo a poche centinaia di supporters amaranto di poter seguire direttamente il match.