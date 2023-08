Serie B 2023/24: Spettacolo al Druso, 3-3 tra Sudtirol e Spezia

Grande esodio per Sudtirol e Spezia, termina 3-3 la prima giornata di Serie B 2023/24 tra le due formazioni.

Si gioca a viso aperto, e nessuno si risparmia: potrebbe essere descritto così il match di oggi tra le due formazioni. Sempre ritmi alti e azioni da concretizzare, il primo tempo si chiude già con tre marcature. Sono gli ospiti a cambiare subito le sorti del match con la rete, di testa, messa a segno da Moro all’ottavo minuto. E’ il 31esimo quando il direttore di gara concede ai biancorossi un penalty, concedendo la possibilità del pareggio, successivamente concretizzata da Casiraghi. L’attaccante numero 17 non sbaglia e spiazza Dragowski. Qualche minuto dopo però, gli uomini di Alvini ritrovano un nuovo vantaggio: ancora un cross in mezzo, Moro la spizza di testa, Reca ci mette il tocco decisivo. Nella ripresa, il registro non cambia, e un nuovo rigore concesso alla formazione di Bisoli riporta il match in pareggio: è sempre Casiraghi a battere dagli undici metri centralmente, resta inerme il portiere avversario dopo aver deviato il pallone col la propria gamba, poteva fare certamente meglio. Nessuno cessa di spingere, è nuovamente lo Spezia al 63esimo a portarsi in avanti ancora con Moro, l’attaccante controlla bene in area, e di punta mette dentro il gol che vale il 2-3. Nei minuti di recupero arriva però il nuovo, ma questa volta definitivo pareggio, è Odogwu ad insaccare in rete chiudendo il match sul 3-3.