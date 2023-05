Reggina, Inzaghi: “Ci siamo meritati i playoff. Vogliamo dare una gioia immensa alla città”

Pippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida in casa del Sudtirol per continuare a sognare. “Anche nei momenti più difficili, anche nei periodi in cui i risultati non arrivavano a dispetto di prestazioni che ci sono quasi sempre state, ho sempre ripetuto che questo gruppo avrebbe lottato fino alla fine, fino all’ultimo pallone. A conti fatti siamo stati nelle prime otto fin dalla prima giornata, quindi è giusto che questi ragazzi si giochino i playoff. Siamo felici ed orgogliosi, ma abbiamo già resettato tutto, perché ci aspetta un altro sentiero quanto mai difficile e complicato, e noi faremo l’impossibile affinché duri. Abbiamo raggiunto l’obiettivo fissato con la società, ma questo non deve farci sentire appagati”.

Poi ha proseguito: “Il Sudtirol è l’assoluta sorpresa di questa serie B. Sappiamo di avere un solo risultato a disposizione per andare avanti, non solo nei 90 minuti ma anche attraverso eventuali tempi supplementari. Andiamo a Bolzano con un solo risultato, ma non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. Sono convinto che se ripeteremo certe ultime prestazioni, senza disattenzioni, potremo dare un’altra gioia immensa alla città di Reggio Calabria”.