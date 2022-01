Pagelle Ternana-Ascoli 2-4, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Christian Poliseno

La curva della Ternana

Gara a senso unico a Terni tra Ternana e Ascoli che termina con la vittoria degli ospiti per 2-4. Ascoli schiacciasassi, Ternana che reagisce, ma non abbastanza. Il match si sblocca direttamente dopo 20 minuti con il gol di Maistro, che 3 minuti dopo raddoppia. Sul finale mette dentro il terzo Caligara. Nel secondo prova la Ternana a rialzare la testa, con il gol di Falletti. Baschirotto però fa segnare la rete del 1-4. Nell’ultima azione, Peralta mette dentro il gol del definitivo 2-4. Ascoli che porta a casa un’altra vittoria, entrando in zona play off. Ternana che invece, con questo 0, scende al tredicesimo posto.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarili 4; Ghiringhelli 4 (37′ pt Defendi 6), Boben 5, Sorensen 5, Celli 5 (31′ st Salzano 6); Paghera 4 (37′ pt Proietti 5.5), Palumbo 5.5; Partipilo 5.5 (31′ st Peralta 7.5); Falletti 7, Mazzocchi 5.5; Donnarumma 6 (21′ st Pettinari 5.5). In panchina: Vitali, Krapikas, Casadei, Diakité, Capuano, Agazzi, Capone. Allenatore: Lucarelli 4.5.

ASCOLI (4-3-2-1): Leali 6; Baschirotto 8, Bellusci 6 (31’st Avlonitis 5.5), Quaranta 6, D’Orazio 6.5; Collocolo 6.5, Caligara 7.5, Maistro 8.5 (37′ st Castorani sv); Palazzino 6.5 (19′ st Saric 6), Bidaoui 7.5; Tsadjout 6.5. In panchina: Bolletta, Guarna, Tavcar, Franzolini, De Paoli Allenatore: Sottil 7.5.

ARBITRO: Valerio Marini di Roma Uno 7

RETE: 20′ pt, 23′ pt Maistro, 42′ pt Calgara, 12′ st Falletti, 30′ st Baschirotto, 45′ + 3′ st Peralta.

NOTE: Serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ghiringhelli, Paghera, Maistro, D’Orazio, Caligara, Celli.

Espulsi: /

Angoli: 6-1

Recupero: 1’ pt, 4’ st.