Formazioni ufficiali Spezia-Modena, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia-Modena, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Un solo punto nelle ultime tre gare per la squadra ospite, chiamata a scuotersi per non perdere il treno playoff. In ripresa invece i liguri, ancora nei bassifondi della classifica ma capaci di vincere due delle ultime tre partite. Si preannuncia dunque equilibrato il match del Picco, dove entrambe le squadre andranno a caccia di tre punti molto pesanti. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-MODENA

SPEZIA: In attesa

MODENA: In attesa