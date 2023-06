Brescia, Cellino: “Non ho più energie, lascio”. La società divulga un comunicato

Massimo Cellino, intervistato da media locali, ha dichiarato che non sarà più presidente del Brescia a partire dalla prossima stagione, con i lombardi che dovranno affrontare il campionato di Serie C. “Non ho l’energia per commentare quello che sta succedendo – ha confessato Cellino a ‘Brescia Oggi’ –. Per fare questo lavoro ci vuole entusiasmo e tanta passione e io ho ultimato tutte le scorte residue”.

La società, inoltre, ha preso le distanze dagli episodi di violenza commessi da alcuni tifosi giovedì sera, in occasione della finale dei playout contro il Cosenza. “A seguito di quanto accaduto nei minuti finali e nelle ore successive al termine della gara tra Brescia e Cosenza, Brescia Calcio si dissocia e condanna ogni episodio di violenza ed ogni forma di guerriglia incivile avvenuta nella serata di ieri (giovedì, ndr), esprimendo la propria vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno tifato e presenziato civilmente alla gara nonché alle forze dell’ordine per il lavoro svolto.I fatti accaduti non hanno nulla a che fare con lo sport, il calcio e il vero tifoso. Si tratta di fatti che hanno danneggiato l’immagine di Brescia città, nell’anno in cui è capitale della cultura, di Brescia società con 112 anni di storia, fatti che non rispecchiano in alcun modo i valori morali, etici e comportamentali che Brescia Città e Brescia Calcio hanno sempre trasmesso”, recita il comunicato ufficiale.