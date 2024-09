Verona-Torino, Zanetti: “In campo lunedì e poi venerdì? Niente alibi”

“Abbiamo giocato lunedì e ora venerdì? Sono ‘cose’ del calendario e delle sue difficoltà, di pause per le Nazionali e altri situazioni. Questi aspetti ci costringono a essere ancora più squadra, a unire i legami e a non cercare alibi. Andremo in campo con chi sta meglio, oggi nell’allenamento del pomeriggio prepareremo al meglio la partita. Faremo il massimo e dobbiamo trovare le energie psico-fisiche dentro di noi, anche perché giocheremo in casa, davanti a un pubblico straordinario, che sta facendo dei record a livello di abbonamenti e che ci sta dando grande fiducia. Anche da questo punto di vista non dobbiamo assolutamente deludere e trovare le energie per andare oltre a tutte le difficoltà”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: “Ci sono tanti giocatori pronti a scendre in campo. Credo che Sarr e Livramento si giochino il posto di Harroui. Livramento è tornato con poca condizione dalla Nazionale e per questo non è sceso in campo a Roma ma ha tutta la mia stima. Su Sarr avevamo detto che aveva bisogno di un mese di ambientamento: ora siamo vicini allo stato ideale, anche se gli manca un po’ di ritmo gara, ma secondo me si può candidare per quel posto. In mezzo al campo andremo con i soliti, mentre le altre scelte le faremo dopo l’allenamento di oggi”.

E ancora: “Sarà una partita difficile per noi ma deve essere la stessa cosa anche per loro. Abbiamo le nostre armi e la nostra qualità: sarà una partita fisica, dove i duelli faranno la differenza. Loro hanno delle individualità di livello, si tratta di una squadra allenata molto bene, che possiede grande intensità e idee di gioco, costruita per puntare all’Europa. Sarà una gara difficile ma l’importante sarà quello che faremo noi cercando di essere all’altezza”.