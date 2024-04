Udinese, ufficiale: Gabriele Cioffi esonerato, Cannavaro pronto a sostituirlo

La notizia era nell’aria e adesso è anche ufficiale: l‘Udinese ha esonerato Gabriele Cioffi. Fatale la sconfitta maturata con il Verona sabato scorso all’ultimo minuto, sconfitta che relega i bianconeri al terzultimo posto in classifica, alla pari con il Frosinone con 28 punti, anche se l’Udinese deve giocare gli ultimi venti minuti di partita contro la Roma giovedì prossimo e si riparte dal punteggio di 1-1.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso.

Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra.

IL NUOVO ALLENATORE

Manca solamente l’ufficialità, ma il nuovo allenatore sarà Fabio Cannavaro. L’ex allenatore del Benevento avrà nello staff anche Giampiero Pinzi e avrà il compito di portare alla salvezza il club friulano. Esordio fissato per giovedì 25 aprile quando alla Dacia Arena, alle ore 20, arriverà la Roma per la prosecuzione della partita interrotta per il malore di Evan Ndicka. Si ripartirà dall’1-1 e per l’Udinese c’è l’obbligo di fare punti per staccare il Frosinone terzultimo.