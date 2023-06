Udinese, Pereyra: “Campionato positivo. Futuro? Dopo le vacanze deciderò”

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha fatto un bilancio della stagione ai microfoni di TV12: “Aver collezionato 200 presenze con questa maglia per me è un onore e motivo di grande orgoglio. Sono davvero felice, è stato un campionato molto positivo. Sono soddisfatto del gruppo e di aver portato una squadra di provincia così in alto. Fin dal primo giorno ho avuto un bel rapporto con il mister: sapevo di poter contare su di me e io mi sono sempre messo a disposizione. Purtroppo la seconda parte di stagione è stata sfortunata perché abbiamo perso giocatori fondamentali, ma non è mai mancato il coraggio per affrontare le partite. Se siamo riusciti ad uscire dal periodo negativo è l’unione con il mister e il gruppo“. Infine, sul suo futuro: “Non ho ancora deciso. Ora un po’ di riposo: andrò in vacanza con la mia famiglia, rifletterò e poi prenderò una decisione“.