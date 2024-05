Udinese-Empoli, Nicola: “Non dobbiamo snaturarci o guardare gli altri risultati”

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Empoli, delicatissima sfida della trentasettesima e penultima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico degli azzurri si appresta a vivere una partita di vitale importanza per la salvezza e permanenza nella massima serie. “Ci siamo preparati bene, siamo sereni. Dovremo essere determinati, consapevoli ma anche con un pizzico di follia – spiega Nicola – Dobbiamo esprimere noi stessi, se siamo troppo preoccupati non possiamo farlo e non vogliamo snaturarci domani in campo. Siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo perchè non ci siamo mai interessati dei risultati delle altre partite ed è quello che vogliamo fare anche domani.”

Dall’altra parte Nicola troverà Fabio Cannavaro, alle prime gare in Serie A: “Ha già una certa esperienza, credo che l’abitudine a giocare queste partite sia un concetto errato e non sia la chiave. Noi comunque dobbiamo pensare a noi, concentrandoci sui 90 minuti da affrontare. L’Udinese è una squadra molto fisica, avranno il pubblico dalla loro parte in uno stadio bellissimo. Noi dovremo fare il massimo con grande entusiasmo.”