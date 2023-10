Udinese, Cioffi: “Felice di essere tornato. Sono carico, dobbiamo farci trovare pronti”

“L’emozione principale è ovviamente di felicità. Avere una seconda chance nel calcio non è facile. La prima volta può essere fortuna, la seconda non lo è, sono carico, mi sento pronto, ovviamente sono cambiato perché un anno è tanto, sono più maturo. La voglia è sempre presente, penso che ci sarà fino a quando non dovrò crescere i nipoti”. Lo ha detto il nuovo tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi che ieri ha guidato la squadra nella prima seduta di allenamento, dopo il suo ritorno in sostituzione dell’esonerato Andrea Sottil. Il calendario prevede le sfide contro Monza, Cagliari, Milan, Atalanta e Roma: “Questo campionato può sempre riservare sorprese, non è come una volta dove le prime otto erano ingiocabili. Il menù è ricco e dobbiamo farci trovare pronti”. Per Cioffi la priorità “è capire cos’abbiano in testa i giocatori, l’Udinese prende solo giocatori con potenziale, devo capire perché non stiano esprimendo al meglio le loro caratteristiche. Poi ci sarà da aggiustare qualcosa ma lì è perché la visione del calcio cambia di tecnico in tecnico, ma ho trovato una squadra in salute”.