Torino, il presidente Cairo: “Europa? L’obiettivo è chiaro”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nel post gara col Monza, partita vinta dai granata per 1 a 0 grazie al rigore di Sanabria, e ribadisce che la sua squadra ha come obiettivo il raggiungimento dell’Europa: “L’obiettivo è chiaro nella mente di tutti, bisogna continuare così: dobbiamo averlo in mente, superando ogni volta lo step successivo”.

Prima di lasciare lo stadio Olimpico Grande Torino ha inoltre aggiunto: “Abbiamo otto partite non banali, manteniamo questo spirito e bisogna andare a Empoli per fare una grande partita, poi ci sarà una settimana per preparare il derby”.

Come anticipato dal presidente Cairo, il Toro durante la prossima giornata dovrà vedersela con l’Empoli al Castellani, squadra in ripresa e notoriamente battagliera sul terreno di casa. I granata ritroveranno Davide Nicola, ex tecnico dei piemontesi nella stagione 2021, che dopo essere subentrato a Giampaolo, condusse il Torino ad una difficile salvezza.