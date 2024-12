Siamo quasi al giro di boa della stagione 2024/2025 di Serie A. A testimoniare il crescente livello del nostro campionato, oltre ai risultati in ambito europeo, sono anche i cambi allenatore. Sono solo tre, nonostante il disastro organizzativo della Roma con i due avvicendamenti in panchina tra settembre e ottobre, le squadre che hanno cambiato allenatore dopo 16 giornate. Prima l’esonero di De Rossi in favore di Juric alla quarta giornata dopo il pareggio in casa del Genoa. Poi le otto partita con Juric in panchina fino all’arrivo di Claudio Ranieri. Genoa e Lecce hanno cambiato durante e dopo la sosta nazionali di novembre. I rossoblù si sono separati da Gilardino alla 12ª giornata, in favore di Vieira, nonostante la vittoria con il Parma e il pareggio con il Como prima della pausa. I pugliesi hanno deciso per l’esonero di Gotti alla 13ª giornata per Giampaolo, che è subentrato con due vittorie e un pareggio in quattro partite.

Il confronto con le altre stagioni

I numeri sono simili, ma inferiori, alle annate passate. Nel 2023/24 e 2022/23, sempre all’altezza della fine del girone d’andata, le panchine saltate sono quattro. Nel 23/24 Empoli e Salernitana, poi retrocessa in Serie B, sostituirono rispettivamente Andreazzoli e Filippo Inzaghi con Paolo Zanetti e Paulo Sousa. Iniziava anche l’ottimo campionato dell’Udinese di Andrea Sottil, subentrato a Gabriele Cioffi dopo poche giornate. Annata storta per il Napoli con l’esonero di Walter Mazzarri in favore di Rudi Garcia, che poi sarà, qualche mese dopo, allontanato per Francesco Calzona. Nel 22/23 il Bologna si separava da Sinisa Mihaijlovic per avviarsi alla storica qualificazione in Champions League nel 2023/2024 sotto la guida di Thiago Motta. Il Monza esonerava Giovanni Stroppa dopo tre sconfitte in tre giornate per sfiorare a fine anno la parte sinistra di classifica grazie a Raffaele Palladino. La Sampdoria, poi retrocessa in Serie B, tentava una, poi inutile, inversione di rotta cambiando Marco Giampaolo con Dejan Stankovic. Infine, il Verona sostituiva Cioffi con il vice Bocchetti, che, non essendo in possesso del patentino, venne poi affiancato da Marco Zaffaroni. Nel 2021/2022 le panchine saltate a dicembre erano addirittura cinque: Salernitana (Colantuono per Castori), Udinese (Cioffi per Gotti), Genoa (Ballardini per Shevchenko), Verona (Tudor per Di Francesco) e Cagliari (Mazzarri per Semplici).

I cambi allenatore a dicembre delle ultime stagioni

2024/25 (3)

Vieira per Gilardino (Genoa)

Giampaolo per Gotti (Lecce)

Juric per De Rossi, Ranieri per Juric (Roma)

2023/24 (4)

Zanetti per Andreazzoli (Empoli)

Sousa per Inzaghi (Salernitana)

Sottil per Cioffi (Udinese)

Garcia per Mazzarri (Napoli)

2022/2023 (4)

Motta per Mihaijlovic (Bologna)

Palladino per Stroppa (Monza)

Stankovic per Giampaolo (Sampdoria)

Bocchetti per Cioffi, Bocchetti+Zaffaroni (Verona)

2021/22 (5)

Mazzarri per Semplici (Cagliari)

Tudor per Di Francesco (Verona)

Colantuono per Castori (Salernitana)

Ballardini per Shevchenko (Genoa)

Cioffi per Gotti (Udinese)