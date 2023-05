Serie A, l’ottavo posto può valere la Conference League: Monza, Bologna e Torino ci credono

Dopo la sconfitta della Fiorentina in Coppa Italia è certo, la lotta per l’ottavo posto potrebbe anche voler dire Europa. Qualora la Juventus venisse esclusa dalle prossime competizioni europee per penalizzazioni inflitte dalla giustizia italiana o per decisione della Uefa sarebbe sufficiente l’ottava piazza per arrivare alla qualificazione dei preliminari di Conference League. Il Monza a quota 52 punti, così come il Torino, il Bologna e la stessa Fiorentina a quota 50 saranno protagoniste di una bella lotta in questi ultimi due turni di campionato. Come detto, tutto dipenderà dalla questione Juventus. Dopo la penalizzazione di 10 punti ricevuta nella giornata di lunedì, la società bianconera rischia un’ulteriore penalizzazione (che può essere applicata anche a questa stagione) il prossimo 15 giugno, quando ci sarà l’udienza del Tribunale Federale Nazionale sulla manovra stipendi. Inoltre, restano sempre da valutare eventuali decisioni anche da parte dell’UEFA.