Sassuolo, Ballardini: “L’assenza di Berardi ha inciso, volevamo costruire una squadra più solida”

Già aritmeticamente retrocesso in Serie B, il Sassuolo concluderà la stagione all’Olimpico contro la Lazio e proverà a farlo a testa alta. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Davide Ballardini ha fatto un bilancio della stagione: “Abbiamo messo tutto l’impegno, perciò non ho nulla da rimproverarmi. Sicuramente l’assenza di Berardi ha inciso tanto, ma quando il giocatore più rappresentativo non c’è bisogna mettere tutti qualcosa in più e noi non siamo riusciti a sopperire a questo. L’unico rammarico è non essere riusciti a costruire una squadra più solida nel poco tempo avuto“.

“Un po’ la squadra è mancata mentalmente, un po’ non pensi che verrai coinvolto in una situazione delicata perché credi di avere delle qualità superiori che ti consentano di uscire da un momento complicato. Credo che anche l’assenza di pressioni e motivazioni dell’ambiente non abbia fatto bene a nessuno – ha proseguito Ballardini – Quest’esperienza mi lascia comunque tante cose buone. Ho incontrato persone serie e capaci e questo mi fa piacere. Allo stesso tempo dispiace per non aver raggiunto un risultato alla portata, ma due mesi e mezzo e 12 partite è troppo poco per muoversi“. Ballardini ha infine parlato dei singoli: “Oltre agli infortunati Berardi e Castillejo, non si è allenato neppure Consigli per febbre. Schiererò una formazione competitiva, tenendo in considerazione i giocatori più esperti ma anche i ragazzi che hanno giocato meno“.