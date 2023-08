Sassuolo-Atalanta, Gasperini: “Dispiace per Touré. De Ketelaere? Ha fatto vedere le sue qualità in allenamento”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Atalanta e Sassuolo. Il tecnico non ha potuto non aprire parlando dell’infortunio occorso a Touré: “Sono molto dispiaciuto, il ragazzo ha voglia di giocare. Vedremo quali saranno i tempi di recupero. Movimenti sul mercato? Difficile prevedere cosa possa succedere nei giorni finali, ma Muriel e Zapata sono due giocatori dell’Atalanta. Duvan ha svolto un’ottima preparazione e domani può essere in campo”.

Su De Ketelaere e Scamacca: “Charles in allenamento ci ha fatto vedere qualità, ora sarà nostro dovere farle emergere. Ha la fortuna di aver lavorato con un allenatore bravo come Pioli. Scamacca ha qualità evidenti, un gran tiro e un’ottima base tecnica. Si parte da lì”.Il tecnico ha poi confermato che sarà Musso il titolare, mentre su Toloi parla così: “Si è allenato ed è disponibile, anche se sul mercato ci sono delle prospettive. Abbiamo fatto molto in attacco, bisogna vedere se ci saranno occasioni per puntellare la difesa”.