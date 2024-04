Salernitana ko con la Fiorentina: se Udinese batte la Roma, sarà retrocessione aritmetica per i granata

Ancora una sconfitta per la Salernitana, decisive la reti di Kouamè e Ikone che siglano il successo esterno della Fiorentina di Italiano. La squadra di Colantuono è ormai condannata alla retrocessione, si attende solo l’aritmetica che potrebbe arrivare già il 25 di aprile, quando Udinese e Roma recupereranno i venti minuti mancanti della loro sfida. Infatti se l’Udinese dovesse in extremis battere i giallorossi di De Rossi, la retrocessione sarebbe certa per i campani, visto che i punti di distacco dalla quartultima diventerebbero 16 e non si potranno colmare nelle ultime cinque giornate (15 in palio al massimo).

Troppo il divario tra la Salernitana e le altre contendenti alla salvezza, in una stagione amara e povera di acuti. Tra il caso Dia, i tanti infortuni, la girandola di allenatori e il via vai durante il mercato di gennaio hanno probabilmente segnato irrimediabilmente questo campionato, il terzo consecutivo in Serie A per il club di proprietà dell’imprenditore Iervolino.