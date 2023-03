Salernitana-Bologna, Sousa: “Affrontiamo una squadra in salute, l’obiettivo resta la salvezza”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: “Questa settimana ci siamo allenati a bassa intensità perché la squadra doveva recuperare. Dobbiamo aspettarci una squadra intensa in difesa e più propositva. Affronteremo un’avversaria in salute, allenata da un tecnico come Motta che sta facendo bene con il 4-2-3-1 e che gioca un calcio moderno, perciò dovremo prendere le decisioni corrette“.

Sousa ha poi proseguito: “Nazionale? Conosco l’importanza e ovviamente c’è preoccupazione. Tuttavia si tratta di qualcosa che non possiamo controllare, perciò il nostro lavoro è stato impostato cercando di essere concentrati per il Bologna“. Infine, sul presidente Iervolino: “Nel calcio è molto difficile trovare presidenti come lui, che mette i soldi di tasca propria. Gli ho chiesto di essere più presente per la squadra e, pur consapevoli che ha tanti impegni, siamo felici di vederlo. Mi ha chiesto di salvarci e non lo siamo ancora, perciò l’obiettivo resta quello“.