Roma, le reazioni della stampa europea all’esonero di Mourinho

“José Mourinho esonerato dopo la crisi. La Roma ha toccato il fondo e viene fischiata dai suoi stessi tifosi“. A scriverlo è il Sun, che in occasione dell’esonero del tecnico portoghese ha titolato: “Non resta José“. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo ed è stata ripresa da tutte le testate più importanti. Il Mundo Deportivo parla di “esonero improvviso” mentre L’Equipe si limita a dire che “è finita tra Mourinho e la Roma“. La notizia è finita nelle prima pagine d’apertura anche dei siti di quotidiani sportivi come A Bola, che ha scritto “La Roma comunica l’esonero di Mourinho“, e Marca, che titola “La Roma saluta Mourinho“.