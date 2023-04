Roma-Milan, Tomori ammonito: era diffidato, scatta la squalifica

Ammonizione pesante per Fikayo Tomori al 16′ di Roma-Milan, anticipo della trentaduesima giornata della Serie A 2022/2023 in corso all’Olimpico. Il difensore rossonero infatti era diffidato, quindi per lui nelle prossime ore scatterà la squalifica. Tomori non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il prossimo impegno in campionato del Milan, di scena mercoledì 3 maggio alle ore 21:00 a San Siro contro la Cremonese.