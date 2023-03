Roma, lo striscione Fedayn fu rubato dai mercenari della Wagner combattenti in Ucraina

Secondo quanto riportato dal Messaggero, per gli inquirenti che si stanno occupando del caso della rapina dello striscione dei Fedayn in occasione del match contro l’Empoli, sarebbero stati i mercenari serbi della Wagner, combattenti in Ucraina, a partecipare al blitz. Una vera e propria operazione paramilitare per partecipare a diverse guerriglie tra tifoserie italiane, sfruttando una licenza dal campo di battaglia concessa al gruppo serbo. Quest’ultimi infatti si sono sparsi un po’ in tutta Italia, per esempio anche Milano e Bologna per i match di basket della Stella Rossa di Belgrado.

Tra gli obbiettivi del blitz in Italia del gruppo di combattenti, c’era poi anche quello di fare tappa nella capitale e rubare gli stendardi e lo striscione dello storico gruppo ultras della Roma dei Fedayn. Quest’ultimo infatti è stato poi bruciato capovolto, durante il match contro il Cukaricki lo scorso dicembre, con la scritta: “Avete scelto la compagnia sbagliata”. Il riferimento è al gemellaggio della tifoseria ultras giallorossa con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.