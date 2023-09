Probabili formazioni Genoa-Napoli, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I rossoblù provano a rialzare la testa dopo la sconfitta arrivata, all’ultimo secondo, contro il Torino. Ugualmente il Napoli di Rudi Garcia dovrà ripartire, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 16 3 settembre e potrà essere seguita in diretta tv su Dazn, che offrirà anche il servizio streaming. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ecco le possibili scelte dei due tecnici Alberto Gilardino e Rudi Garcia.

GENOA – Gilardino, in attesa del recupero di Messias, è pronto a schierare in attacco Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui per far sognare i propri tifosi. In difesa confermati i centrali Bani e Dragusin davanti a Martinez.

NAPOLI – Politano favorito per giocare sull’out di destra, Juan Jesus ancora preferito in difesa, in mezzo al campo Zielinski in vantaggio su Cajuste.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

Ballottaggi: Badelj 60% – Thorsby 40%, Sabelli 60% – Martin 40%.

Indisponibili: Vogliacco, Messias.

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%, Olivera 55% – Mario Rui 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –