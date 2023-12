Probabili formazioni Genoa-Juventus: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus, match della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 15 dicembre al Ferraris, punti pesantissimi in palio tra la seconda della classe, che vuole riportarsi ancora provvisoriamente in testa e il Grifone che cerca un risultato positivo in ottica salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, il focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Gilardino e Allegri.

GENOA – Gudmundsson recupera ma non è certo al meglio, agirà con Malinovskyi e Messias pronto dalla panchina. Retegui verso il forfait.

JUVENTUS – Vlahovic e Chiesa pronti. Recupera Weah, Cambiaso confermatissimo.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Malinovskyi, Messias; Gudmundsson

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bani, Ekuban, Strootman, Retegui (in dubbio)

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Ballottaggi: –

Indisponibili: De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli