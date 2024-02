Probabili formazioni Cagliari-Napoli: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita andrà in scena domenica 25 febbraio alle ore 15:00 alla Unipol Domus e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza, mentre i campioni d’Italia sperano di tornare al successo per continuare a sperare nella Champions League. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e Francesco Calzona. Le due squadre hanno obiettivi diversi, ma c’è urgenza di punti. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Ecco i probabili protagonisti di questa sfida.

CAGLIARI – Mister Claudio Ranieri dovrebbe affidarsi alla coppia d’attacco composta da Luvumbo e Lapadula, con Petagna pronto a subentrare a gara in corso. In difesa verso la conferma di Zappa, Mina e Dossena.

NAPOLI – Calzona deve subito fare i conti con l’assenza per squalifica di capitan Di Lorenzo, al suo posto spazio a Mazzocchi. Dal turno di stop rientra Juan Jesus, che potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Rrahmani e Ostigard. Out con tutta probabilità anche Politano per un problema muscolare.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Gaetano, Azzi; Viola; Luvumbo, Lapadula

Ballottaggi: Lapadula 60% – Petagna 40%.

Indisponibili: Mancosu, Rog, Shomurodov, Oristanio, Hatzidiakos.

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 60% – Oliveira 40%.

Indisponibili: Politano.

Squalificati: Di Lorenzo.