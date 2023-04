Eurolega, quarti di finale Playoff 2022/2023: Barcellona porta la serie sul 2-0, Fenerbahce corsaro ad Atene

Nella serata di oggi si sono giocate le seconde partite delle serie valide per i quarti di finale dei Playoff di Eurolega 2022/2023. Barcellona mantiene il fattore campo e porta la serie a Kaunas sul 2-0. La squadra spagnola batte lo Zalgiris 89-81 allungando in un quarto quarto da 21 punti fatti e 15 subiti. Vesely e Mirotic combinano 48 punti e trascinano i padroni di casa al successo contro un ottimo Zalgiris, tenuto a galla dai 20 punti di Brazdeikis. I lituani ora avranno l’obbligo di vincere tra le mura di casa in gara-3, in programma mercoledì 3 maggio alle 19. Il Fenerbahce batte l’Olympiakos in trasferta 82-78 e riporta la serie in parità dopo la sconfitta dell’andata. La squadra turca rimonta nell’ultimo quarto e vince su un campo difficilissimo riaprendo totalmente la serie. Ai 18 punti di Sloukas e Vezenkov rispondono di 46 punti combinati tra Edwards, Hayes e Motley che regalano a coach Itoudis la vittoria. Fenerbahce che ora giocherà gara-3 in casa mercoledì 3 maggio alle 19:45.