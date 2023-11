Pagelle Sassuolo-Salernitana 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Sassuolo-Salernitana 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Show campano nel primo tempo con i gol di Ikwuemesi e Dia, poi però Thorstvedt la riapre ed è lo stesso centrocampista neroverde a pareggiare i conti a inizio secondo tempo, prima di un finale intenso in cui però non muta il punteggio nonostante due pali dei padroni di casa. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Ferrari 5, Vina 5.5; Boloca 6, Thorstvedt 7.5; Berardi 6.5, Defrel 6.5 (26′ st Laurientè 6), Castillejo 6.5 (26′ Volpato 6); Pinamonti 6.5 (36′ st Mulattieri 6.5.). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Bajrami, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi 6.5

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa 7.5; Daniliuc 5.5 (1′ st Bradaric 6), Fazio 5.5, Pirola 6, Mazzocchi 6; Bohinen 6 (15′ st Legowski 6), Coulibaly 5.5, Maggiore 5.5 (39′ st Martegani sv); Dia 7, Tchaouna 7 (10′ st Candreva 6); Ikwuemesi 7 (11′ st Simy 6). In panchina: Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Stewart, Kastanos, Gyomber, Lovato. Allenatore: Inzaghi 6.5

ARBITRO: Ghersini di Genova 6

RETE: 5′ pt Ikwuemesi, 17′ st Dia, 36′ pt e 7′ st Thorstvedt

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Toljan, Thorstvedt, Ikwuemesi. Angoli: 11-0. Recupero: 1′ pt, 4′ st.