Pagelle Monza-Napoli 2-4: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Napoli, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’U-Power Stadium grande partenza dei padroni di casa che trovano il gol del vantaggio grazie a Milan Djuric che, di testa, batte Meret e sigla il primo gol con la maglia del Monza. Il Napoli prova a reagire, ma lo fa senza mordente e non riuscendo ad impensierire più di tanto Di Gregorio. Nella ripresa invece il mondo è alla rovescia: i ragazzi di Calzona entrano con un altro spirito ed in quindici minuti siglano tre gol, uno più bello dell’altro. Prima il colpo di testa straordinario di Osimhen, poi un tiro al volo di Politano sensazionale ed infine una conclusione fantastica di Zielinski. Il Monza non si arrende e con Colpani accorcia le distanze, ma Raspadori – appena entrato – ribadisce la palla in rete e fa 4-2. Il Napoli per i posti europei c’è.

LE PAGELLE E I VOTI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 5 (31′ st Kyriakopoulos 6), Izzo 5, Marì 6.5, Caldirola 5; Akpa Akpro 6 (9′ st Bondo 6), Gagliardini 5 (31′ st V. Carboni 6); Colpani 7.5, Zerbin 6.5 (9′ st Ciurria 6), Mota 6 (27′ pt Maldini 6); Djuric 7. In panchina: Pereira, Donati, A. Carboni, Berretta, Colombo, Sorrentino, Gori. Allenatore: Palladino 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Olivera 5.5 (35′ st Mario Rui 6); Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Zielinski 7.5 (23′ st Cajuste 6); Ngonge 6.5 (10′ st Politano 8), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 6.5 (23′ st Raspadori 7). In panchina: Ostigard, Natan, Mazzocchi, Dendoncker, Traorè, Simeone, Contini, Gollini. Allenatore: Calzona 7.

ARBITRO: Doveri di Roma 5.

RETI: 9′ pt Djuric; 10′ st Osimhen, 12′ st Politano, 15′ st Zielinski, 17′ st Colpani, 23′ st Raspadori.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in condizioni ottimali. I tifosi del Napoli sono entrati all’U-Power Stadium al 15′ in segno di protesta per i risultati fin qui ottenuti dai campioni d’Italia.

Ammoniti: Ngonge, Akpa Akpro, Donati (dalla panchina), Caldirola.

Angoli: 6-1 per il Napoli.

Recupero: 4′; 5′.