Pagelle Lazio-Milan 0-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lazio-Milan 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico primo tempo vibrante tra i biancocelesti e i rossoneri, un rigore chiesto da Castellanos per possibile intervento di Maignan, ma per Di Bello e il Var non c’è nulla. Nella ripresa succede di tutto: Pellegrini espulso, poi gol annullato col Var, quindi il vantaggio con Okafor in un finale caotico in cui viene espulso anche Marusic. Nel recupero espulso anche Guendouzi. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5.5, Gila 6.5, Romagnoli 6, Pellegrini 4; Guendouzi 5.5, Vecino 5.5 (33’st Cataldi sv), Luis Alberto 6 (15’st Hysaj 6); Felipe Anderson 5.5, Castellanos 5.5 (15’st Immobile 6), Zaccagni 6 (21’st Isaksen 6). In panchina: Mandas, Renzetti, Casale, Lazzari, Ruggeri, Kamada, Andrè Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri 6.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 5.5 (19’st Calabria 6), Kjaer 6 (36’st Thiaw sv), Gabbia 6 (36’st Tomori sv), Theo Hernandez 6.5; Adli 6 (26’st Okafor 7), Bennacer 6 (19’st Reinders 6); Pulisic 6.5, Loftus-Cheek 6, Leao 6; Giroud 5.5. In panchina: Sportiello, Mirante, Chukwueze, Terracciano, Jimenez, Musah. Allenatore: Pioli 6.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.

RETE: 43’st Okafor

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 12’st espulso Pellegrini per doppia ammonizione, al 49’st Marusic e 52’st Guendouzi per comportamento scorretto. Ammoniti: Sarri, Romagnoli, Florenzi, Adli, Gabbia, Hernandez, Hysaj, Leao, Pulisic. Angoli: 5-2 per il Milan. Recupero: 1′; 6′