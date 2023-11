Pagelle Frosinone-Empoli 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Frosinone-Empoli, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Benito Stirpe gli ospiti partono forte e prendono la traversa con una bella azione personale di Cancellieri. Con il passare dei minuti però i ragazzi di Eusebio Di Francesco prendono il gioco in mano e dominano in lungo e in largo: Cuni segna, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Mazzitelli prende due legni clamorosi, il gol è solo una questione di minuti: ci pensa Cuni, con un colpo di tacco magnifico, a far impazzire di gioia i padroni di casa. Il Frosinone segna la rete del 2-0 con un’azione corale straordinaria di Ibrahimovic che, a 17 anni, sigla il primo gol della sua carriera in Serie A alla prima da titolare. La partita sembra in ghiaccio ma una fiammata di Caputo riapre tutto e tornano i fantasmi per i padroni di casa. Lo stesso Caputo fa 2-2, ma stavolta è fuorigioco. Il Frosinone torna a vincere, l’Empoli rimane impantanato.

LE PAGELLE E I VOTI DI FROSINONE-EMPOLI

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 6; Lirola 6, Okoli 6, Monterisi 6.5, Marchizza 7; Mazzitelli 7, Barrenechea 6; Reinier 6.5 (38’st Brescianini sv), Soulè 6 (42’st Oyono sv), Ibrahimovic 7.5 (35’st Caso sv); Cuni 7.5 (35’st Kaio Jorge sv). In panchina: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Lulic, Lusuardi, Bourabia, Kvernadze, Garritano, Baez, Cheddira. Allenatore: Di Francesco 6.5.

EMPOLI (4-3-3): Berisha 5.5; Bereszynski 6, Ismajli 5, Luperto 5.5, Bastoni 6 (32’st Cacace 6); Marin 5.5 (17’st Ranocchia 6), Grassi 5.5 (32’st Kovalenko 6), Fazzini 5.5; Cancellieri 6 (20’st Baldanzi 6), Caputo 6.5, Gyasi 5 (17’st Cambiaghi 6.5). In panchina: Perisan, Caprile, Guarino, Ebuehi, Maldini, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli 5.5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.

RETI: 13’st Cuni, 29’st Ibrahimovic, 41’st Caputo.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Barrenechea, Reiner, Gyasi, Lirola, Ranocchia.

Angoli: 9-2.

Recupero: 1′, 6′.