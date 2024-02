Napoli-Verona 2-1, Baroni: “Spiace per il risultato, le vittorie arriveranno. Credo nella salvezza”

“Il Verona sta crescendo, oggi abbiamo fatto un primo tempo ben messi in campo e aggredendo il Napoli. Mi dispiace per il risultato, ma queste prestazioni ci serviranno. Le vittorie poi arriveranno ne sono convinto, la squadra ha fatto bene anche con i nuovi innesti entrati tutti molto bene. Avremmo potuto fare qualcosa in più sui gol subiti, ma a volte non riesci ad arginare le giocate di certi campioni. Il campionato resta difficile, ma noi non molliamo”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Marco Baroni, dopo la sconfitta in rimonta subita al Maradona contro il Napoli: “Dobbiamo accelerare nel lavoro perché purtroppo ad oggi non esiste il termine ‘tempo’. C’è grande disponibilità in campo sia da parte dei nuovi arrivi ma anche e soprattutto da chi è rimasto e conosce il mio lavoro fin dall’inizio della stagione. Aggressività e spirito dovranno essere diversi, simili ad oggi, se vogliamo proseguire bene questo percorso. C’è un bel clima di lavoro, nonostante le ultime sconfitte siano state pesanti. Comunque noi ci siamo, nonostante le difficoltà, crediamo di poter salvarci e ci siamo lanciati in questa sfida cercando di non guardare troppo la classifica ma le prestazioni”.