Napoli-Salernitana, vertice in prefettura oggi pomeriggio

Si continua ad attendere una decisione per quanto concerne il match tra Napoli e Salernitana in programma questo fine settimana. Sarà sabato, oppure domenica? Alle 17:30 di oggi si terrà in prefettura, nel capoluogo campano, un vertice per discutere dell’eventuale slittamento del match di serie A tra il club azzurro e la Salernitana e del piano sicurezza da mettere a punto in vista della possibile vittoria dello scudetto. Al termine della riunione di comitato, alle 19 circa, si terrà un incontro con la stampa.