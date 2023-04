Napoli-Salernitana, rabbia granata: hotel pieni, squadra costretta a partire direttamente domenica

E’ febbre scudetto a Napoli e ne risente anche la Salernitana, evidentemente sempre più inferocita per lo spostamento della partita a domenica. Il derby campano doveva giocarsi sabato, ma è stato fatto slittare all’indomani per questioni di ordine pubblico. Penalizzati però gli ospiti, che hanno dovuto disdire l’albergo per venerdì sera ma al contempo non sono riusciti a trovarne uno per il sabato sera, visto che in città, oltre ai tantissimi turisti e agli appassionati di calcio pronti a vivere l’eventuale festa tricolore, c’è anche il Comicon, ragion per cui tutti gli hotel sono sold out. E allora, ecco che i granata dovranno viaggiare direttamente domenica mattina e raggiungeranno il Maradona in unica tirata in pullman.