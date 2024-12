Un giallo pesante al 62′ di Napoli-Lazio: Valentin Castellanos è stato infatti ammonito per un fallo all’altezza della bandierina del calcio d’angolo e sarà quindi costretto a saltare il prossimo big match contro l’Inter. L’attaccante biancoceleste ha protestato, ma l’arbitro Andrea Colombo non ha voluto sentire ragioni. In effetti, il giallo sembra piuttosto severo visto che Anguissa era spalle alla porta in una posizione non certo pericolosa e distante dall’area di rigore. L’argentino non potrà quindi scendere in campo contro l’Inter e Baroni dovrà valutare se impiegare Dia o Noslin al centro dell’attacco. La buona notizia per Baroni è che rientrerà Nicolò Rovella, squalificato quest’oggi contro il Napoli.